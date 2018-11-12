/ Идет голосование за новое название челябинского аэропорта

В рамках акции «Великие имена в России» аэропорт в Челябинске предлагают назвать именем известного южноуральца.
В мире больше 200 аэропортов, названных в честь знаменитых людей. Традиция эта зародилась в США, еще в 1947 году. А в России давать известное имя аэропорту стали относительно недавно. Таких можно насчитать менее 10 штук, поэтому было принято решение переименовать аэропорты.
Согласно проекту «Великие имена в России», был собран лист имен знаменитостей, которые родились в регионе того или иного аэропорта. Окончательное имя будет выбрано голосованием.
Сейчас можно проголосовать за одно из трех имен:
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Игорь Курчатов — физик-ядерщик и создатель атомной бомбы.
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Виктор Макеев — ракетостроитель
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Борис Шапошников — маршал СССР
Чтобы отдать свой голос — необходимо зайти на сайт и проголосовать за понравившееся имя.