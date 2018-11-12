/ Идет голосование за новое название челябинского аэропорта

Баландино назовут именем великого южноуральца.

В рамках акции «Великие имена в России» аэропорт в Челябинске предлагают назвать именем известного южноуральца.

В мире больше 200 аэропортов, названных в честь знаменитых людей. Традиция эта зародилась в США, еще в 1947 году. А в России давать известное имя аэропорту стали относительно недавно. Таких можно насчитать менее 10 штук, поэтому было принято решение переименовать аэропорты.

Согласно проекту «Великие имена в России», был собран лист имен знаменитостей, которые родились в регионе того или иного аэропорта. Окончательное имя будет выбрано голосованием.

Сейчас можно проголосовать за одно из трех имен:

Игорь Курчатов — физик-ядерщик и создатель атомной бомбы.

Виктор Макеев — ракетостроитель

Борис Шапошников — маршал СССР

Чтобы отдать свой голос — необходимо зайти на сайт и проголосовать за понравившееся имя.