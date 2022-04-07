В челябинской школе откроют первый класс ФСБ

Попасть в него смогут дети со всего города

В сентябре 2022 года образовательный центр № 5 в микрорайоне Парковый откроет в Челябинске первый специализированный класс ФСБ. А пока родителей школьников приглашают на установочное собрание в школу, сообщает пресс-служба ОЦ № 5.

«Мы набираем 25 человек в десятый класс. Причем как юношей, так и девушек. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном. Там школьники займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа — с техническим направлением. Более детально изучат математику, информатику и физику. Кроме этого, каждый ученик получит физическую и психологическую подготовку»,

— рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.

В первой половине дня школьники будут изучать общеобразовательные предметы, а после обеда — до шести часов вечера — осваивать дополнительную программу. В расписании также будут предметы и мероприятия, которые собираются проводить сотрудники ФСБ.

Специализированная подготовка учеников класса ФСБ сориентирована на поступление в Академию Федеральной службы безопасности.

Зачисление в 10-й класс пройдет на конкурсной основе. На первом этапе все претенденты должны пройти медосмотр и продемонстрировать хорошую физическую подготовку.