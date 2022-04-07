«Мы набираем 25 человек в десятый класс. Причем как юношей, так и девушек. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном. Там школьники займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа — с техническим направлением. Более детально изучат математику, информатику и физику. Кроме этого, каждый ученик получит физическую и психологическую подготовку», — рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.
В первой половине дня школьники будут изучать общеобразовательные предметы, а после обеда — до шести часов вечера — осваивать дополнительную программу. В расписании также будут предметы и мероприятия, которые собираются проводить сотрудники ФСБ.
Специализированная подготовка учеников класса ФСБ сориентирована на поступление в Академию Федеральной службы безопасности.
Зачисление в 10-й класс пройдет на конкурсной основе. На первом этапе все претенденты должны пройти медосмотр и продемонстрировать хорошую физическую подготовку.
Подробнее о поступлении в класс ФСБ и учебной программе расскажут на родительском собрании. Записаться на него можно по этой ссылке.
Между тем в Челябинской области стартовала приемная кампания в первый класс. Какие правила приема в первые классы действуют в 2022 году, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное». Заявление о приеме в первые классы уже подали около 40% будущих первоклассников.