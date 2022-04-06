Школы Челябинской области приняли заявления от родителей 40% будущих первоклассников

В учреждениях региона в 2022—2023 учебном году готовы открыть для новых учеников 48 400 мест

На Южном Урале родители почти 40% первоклассников уже подали заявления о приеме детей в школу. До 30 июня учреждения региона продолжат принимать документы от законных представителей новых учеников по прописке и имеющих льготы. Запись детей не по месту жительства начнется с 6 июля. Об этом сегодня первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова сообщила на пресс-конференции медиахолдинга «Первый областной».



«Всего в новом учебном году в учреждениях региона будет открыто 48 434 места для первоклассников. Уже можно говорить, что приемная кампания в первый класс Челябинской области состоялась. Только 1 сентября заявления подали 25% родителей будущих первоклассников, на сегодняшний день — почти 40%», — рассказала Елена Коузова.

В день старта приемной кампании заявления подали все, кто переживал о нехватке места для ребенка. Подать заявление можно было через единый портал образовательных услуг в электронном виде, но некоторые родители создавали живую очередь, буквально ночуя в машинах у стен школ.

По словам Елены Коузовой, происходящее в этом году стало для чиновников от образования удивлением. Поводов для создания дополнительной очереди не было. Все информационные системы работали в штатном режиме.

«Еще в феврале мы дали возможность родителям в тестовом режиме подать заявление в первый класс в электронном виде. Этой возможностью воспользовались около 2000 человек. Они поняли, как подавать заявления, в каком формате должны быть документы, как необходимо заполнить форму. Вставая в живую очередь, родители могли только через час-два зарегистрировать заявление все в той же информационной системе, но уже с помощью сотрудников школы», — добавила Елена Александровна.

Единственный плюс такого поведения — возможность сразу подать подлинники документов и подтвердить электронную очередь. Но сделать это можно в спокойном режиме до 30 июня. Заявления принимают от представителей детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, и для детей, подающих заявление по прописке.

С 6 июля по 5 сентября начнется прием для тех, кто поступает на оставшиеся места.

Перечень жилых домов, закрепленных за школой, утверждается властями города или муниципального района и незадолго до старта кампании публикуется на сайте администрации. Школы также должны продублировать этот список на своем сайте.

«Ни один первоклассник без места в школу не останется. Это его гарантированное право. Поэтому, если возникает острая ситуация по месту жительства, нужно обратиться в органы местного самоуправления для решения вопроса», — добавила Елена Коузова.