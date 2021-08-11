«Образование — это будущее региона»: Алексей Текслер — о применении опыта программы «Сириус»

Его планируют использовать в южноуральском «Курчатов Центре», а также в будущем кампусе мирового уровня

В среду, 11 августа, глава региона Алексей Текслер провел встречу с сопредседателем ОНФ, членом Совета при президенте РФ по науке и образованию Еленой Шмелевой, сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках встречи стороны обсудили участие региона в образовательной программе «Сириус», возможности применения опыта «Сириуса» в деятельности южноуральского «Курчатов Центра», а также открытие в Челябинской области кампуса мирового уровня.

«Для нас крайне важно ваше экспертное профессиональное мнение на то, что у нас происходит в сфере образования. Центр „Сириус“ уникален, уже более четырех с половиной тысяч наших ребятишек прошло через него. Мы получаем потрясающую обратную связь от них: новые возможности, жизненный опыт, дополнительная целеустремленность в достижении целей, которые они перед собой ставят. В сентябре откроется „Курчатов Центр“, где по вашим методикам будем обучать ребят. Образование для нас сегодня — самый важный приоритет, так как это и есть будущее региона. Те ребята, которые сейчас учатся, начиная с детского сада, в школах, вузах, профтехобразовании, — и есть будущее», — отметил Алексей Текслер.

Елена Шмелева уточнила, что «Сириус» давно ведет с Челябинской областью продуктивное сотрудничество, в его создании принимали участие сильные педагоги из нашего региона.

«В программе „Сириус. Лето“ замечательные задачи поставили индустриальные партнеры Челябинской области, и ребята привезли проработанные проекты, которые, я надеюсь, будут интересны для последующего рассмотрения в научно-образовательном центре, который вы создаете. Уверена, многие проекты будут рождаться со школьной скамьи, а потом внедряться в реальное производство. Мы говорим про экономику и подготовку высокотехнологичных кадров»,— рассказала Елена Шмелева.

Сопредседатель ОНФ выразила благодарность региональным властям за развитие доступности образования.

«Это важно, в том числе в рамках поручений, которые ставит перед нами президент РФ, по реализации таланта каждого с учетом реалий сегодняшнего дня, удаленности некоторых школ, объектов допобразования. Мне кажется, что это заложено и в концепцию кампуса, надеюсь, что этот проект в ближайшее время начнет приобретать стены, фундамент, первые программы», — пояснила Елена Шмелева.

Напомним, во время рабочего визита в Челябинск Елена Шмелева посетила несколько образовательных площадок города. Вместе с главой региона Алексеем Текслером она побывала в детской филармонии и региональном центре поддержки одаренных детей «Курчатов Центр». Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал ей проект кампуса мирового уровня, который появится в областном центре.