Член Совета при президенте РФ Елена Шмелева осмотрела образовательные площадки Челябинска

Гостья побывала в детской филармонии и региональном центре поддержки одаренных детей

Во время рабочего визита в Челябинск сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева посетила несколько образовательных площадок города. Вместе с главой региона Алексеем Текслером она побывала в детской филармонии и региональном центре поддержки одаренных детей «Курчатов центр», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер и Елена Шмелева осмотрели реконструированное здание детской филармонии на улице Солнечной. По словам директора филармонии Татьяны Денисовой, интерес к музыкальному образованию в Челябинске очень велик.

«Мы готовим действующие, концертирующие коллективы. В перспективе число учащихся еще увеличится», — заверила гостей Татьяна Денисова.

После филармонии Алексей Текслер и Елена Шмелева прибыли в региональном центре поддержки одаренных детей «Курчатов центр», который был создан в апреле 2020 года. За основу был взят опыт работы образовательного центра «Сириус», руководителем которого и является федеральная гостья.

С 17 сентября этого года в «Курчатов центре» откроется новый лабораторный корпус, где будут размещены лаборатории химии, биологии, физики, отдел проектной деятельности, коворкинг-зона и лекторий на 100 человек.

Как рассказали Алексею Текслеру и Елене Шмелевой руководители «Курчатов Центра», за последний год здесь реализовано больше 70 программ, в которых приняли участие 14 тысяч школьников. Немаловажно, что все программы бесплатны, но чтобы попасть в них, необходимо пройти строгий отбор.

В конце визита в «Курчатов Центр» губернатор и руководитель центра «Сириус» провели встречу с учениками, сотрудниками интерната и представителями челябинской научной и образовательной общественности.

«Стоит гордиться тем, что мы одни из первых гостей «Курчатов Центра». Скоро он откроется, наполнится детьми. «Сириус» — это пример замечательного опыта. Мы когда-то относились к образованию так, как будто получаешь его раз и навсегда. А сегодня приходится учиться непрерывно. В Челябинской области всегда уделялось внимание образованию. Надо сегодня обсудить и наметить пути решения стоящих перед образованием проблем», — поприветствовал участников встречи глава региона.

Елена Шмелева, выступая перед челябинцами, добавила, что методики «Сириуса» — это гарантия успешного развития образования в регионе, особенно учитывая возможности, предоставляемые созданным межуниверситетским кампусом.

Напомним, сегодня в Челябинске работает сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже презентовал ей проект кампуса мирового уровня, который появится в областном центре.