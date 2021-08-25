Челябинцы оплачивают образовательные услуги в приложении Сбербанк Онлайн

За период с января по июнь этого года совершено более 600 тыс. платежей

Почти 90% платежей за образование — вузы, ссузы, школы, детские сады, кружки, секции и курсы — жители Челябинской области совершают с использованием Сбербанк Онлайн или с помощью услуги «Автоплатеж». Таким образом они экономят не только время, но и деньги, внося в качестве комиссии всего 1% от суммы платежа, что составляет максимум 500 рублей. За первое полугодие 2021 года южноуральцы произвели более 600 тыс. платежей за образование с использованием удаленных каналов оплаты Сбера.

Если есть квитанция, удобнее всего отсканировать в приложении Сбербанк Онлайн размещенный на ней QR-код, и сразу же появится окно для оплаты. Кроме того, найти образовательную организацию, услуги которой нужно оплатить, можно в каталоге либо с помощью сервиса «Поиск» — по названию или ИНН.

Далее можно сохранить шаблон платежа или подключить «Автоплатеж». При оплате большинства образовательных услуг сервис самостоятельно «найдет» сумму начислений и сформирует платеж. При подключении автоматической оплаты можно выбрать дату, периодичность и максимальную сумму платежа, а далее — лишь контролировать поступающие SMS с предупреждением об очередной оплате. Все регулярные платежи будут сохранены в разделе «Мои операции». Клиенты Сбербанка могут подключить данную услугу бесплатно в своем личном кабинете в веб-версии СберБанк Онлайн, его мобильном приложении, в офисе банка или с помощью устройства самообслуживания.

«Развитие платежной инфраструктуры — в числе главных приоритетов Сбербанка. Большинство наших клиентов выбирают безналичные расчеты, потому что это быстро, удобно и выгодно. А мы, в свою очередь, постоянно расширяем перечень услуг, которые жители Челябинской области смогут оплатить с помощью наших сервисов», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.