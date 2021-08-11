Алексей Текслер представил проект кампуса мирового уровня члену Совета при президенте РФ Елене Шмелевой

Новый комплекс планируют открыть в Челябинске

Сегодня, 11 августа, в Челябинске работает сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал ей проект кампуса мирового уровня, который появится в областном центре.

«Для нас это новый образовательный центр притяжения, образование будущего, новые перспективы развития региона. Все наши вузы подписали соглашения о взаимодействии, по сути, уже сейчас формируется единая образовательная среда и пространство. Потому что без коллаборации вузов невозможно говорить о развитии высшей школы в регионе», — отметил Алексей Текслер.

Межуниверситетский кампус объединит усилия и ресурсы ведущих организаций высшего образования Южного Урала, органов власти и предпринимательского сектора. Это позволит региону развивать конкурентоспособные научно-образовательные и научно-производственные структуры, способные вносить вклад в социально-экономическое развитие области, а также отрабатывать лучшие практики научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 100 кв. м с созданием более 4999 мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. По ее мнению, в кампусе должны иметь возможность заниматься учащиеся колледжей и школ.

«Это уникальный проект, он приведет сюда в том числе и большое количество иностранных студентов. Вообще, закладывание инфраструктурных лабораторий, как центров коллективного пользования, — это основа развития», — уточнила Елена Шмелева.

Предварительный объем средств на реализацию проекта составляет 9,3 млрд рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета — 60%, средства субъекта — 20%, а также внебюджетные средства — 20%.

«Мы поддерживаем вовлеченность ко всем процессам образования, начиная со школьной скамьи. Уверен, что наши школьники будут активно заниматься на этих открытых площадках, пользоваться лабораториями и коворкингом и рэнди-подразделениями. Это целая экосреда, которая будет включать в себя работу со школьниками, со студентами, а также повышение квалификации для людей более старшего возраста. Я подробно рассказал президенту об этом проекте. Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения», — согласился глава региона.

Кампус планируется разместить на двух площадках: это реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета.