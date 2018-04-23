/ Челябинск обработают от клещей к майским праздникам

﻿Работе снова помешал дождь.

Противоклещевую обработку хотят провести в Челябинске до наступления майских праздников. Жители города надеются на теплую погоду и возможность прогуляться в парках и скверах, а значит, их нужно защитить от возможной «атаки» клещей. Сейчас заняться обработкой мешает неустойчивая погода с дождями и снегом.



Задача обработать город от клещей поставлена. Погодные условия, к сожалению, не очень радуют. Дождь и снег мешают своевременной обработке. Будем стараться, чтобы до праздников работу провести. — рассказал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, с начала года на Южном Урале зафиксированы 13 случаев укуса клещей. Специалисты говорят о важности своевременного обращения к врачу после укуса. Обработку вовремя не провели из-за холодной весны.