/ Клещи на Южном Урале стали в два раза активнее

От укусов уже пострадали 332 человека.

Нападения клещей зафиксировали на территории всей Челябинской области. От их укусов с начала года пострадали 138 детей и 194 взрослых. Еще в прошлом году за аналогичный период клещи покусали всего 150 человек.

Сейчас в регионе продолжают очищать территорию от мусора, чтобы начать обработку от насекомых. На данный момент обработано 19,5 га из запланированных более 3 тысяч. Кроме того, на Южном Урале продолжают ставить прививки против клещевого энцефалита.

На 28.04.2018 г. привито 77545 человек, в том числе 53985 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3 — 4 — х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся 2-х классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска. — уточнили в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Специалисты напоминают: в случае укуса клещом обращения за медицинской помощью в медицинскую организацию. В рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт. Если такой возможности нет, можно удалить клеща самостоятельно, при этом руки должны быть защищены.