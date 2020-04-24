В Еткуле из-за больного коронавирусом пришлось закрыть реанимационное отделение

Это первый случай заражения в муниципалитете.

Послушать 00:00

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в Еткульском районе выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у 85-летнего пациента, находящегося на лечении в отделении анестезиологии-реанимации районной больницы.

Как сообщили в Минздраве Челябинской области, мужчина был направлен для дальнейшего лечения в Челябинск, в соответствии со схемой маршрутизации.

«Это стандартная процедура, ничего страшного здесь нет. Реанимацию закрыли на санобработку. Пока все поступающие туда будут перенаправлены в другие медицинские организации», — отметили в региональном министерстве здравоохранения.

Также уже определен круг лиц, которые контактировали с больным. Они все сдали анализ на COVID-19 и помещены на 14-дневный карантин. Сообщается, что их около 40 человек.

Напомним, что в Челябинской области на сегодняшний день выявлено 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 человек уже выздоровели, 198 пациентов остается на лечении.

По всем вопросам, связанным с заболеванием, можно обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.