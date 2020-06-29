Тест на COVID-19 сдадут все, кто попадет в больницы Челябинска

Пациентов проверят независимо от диагноза.

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В челябинские больница поступили тест-системы, которые будут использованы для проверки всех поступающих пациентов. Работают они по экспресс-методу. Глава горздрава Наталья Горлова отметила, что проверять на коронавирус теперь будут всех пациентов, которые поступают в медучреждения города, независимо от поставленного диагноза.

«Тестировать будем не только пациентов, которые поступают на плановую госпитализацию, но и пациентов, которые поступают на экстренную госпитализацию. То есть все пациенты, которые попадают на стационарное лечение в медицинские организации муниципального подчинения, будут тестированы на входе, это, безусловно, позволит сократить количество заносов и не допустить вспышечной заболеваемости которые не работают на COVID, а оказывают иные профили медицинской помощи нашим жителям», — рассказала Наталья Горлова.

Руководитель горздрава рассказала, что за выходные количество зараженных коронавирусом людей в Челябинске с начала пандемии достигло 2 753 человек. 1 344 челябинца были выписаны из больниц, 1 355 продолжают лечение. В городских больницах свободна 341 койка в ковидных госпитальных базах. На аппаратах ИВЛ находятся 45 человек.