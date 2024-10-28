«Обнимашек и целовашек хватит на всех»: челябинка родила седьмого ребенка

Супруги Казаковы рассказали о счастье быть многодетными

Челябинки стали чаще рожать вторых и третьих детей. Семья Казаковых пошла еще дальше: сегодня счастливый папа забрал из роддома седьмого ребенка. На выписке вместе с ним побывали и наши корреспонденты.

Маленькому Артему всего пять дней. Малыш сладко посапывает в кроватке и улыбается чему-то во сне. Кроватку с крохой обступили назойливые журналисты. Но малышу их шум не мешает.

«А у нас все ребята спокойные. Мы не знаем с ними проблем», — говорит счастливая мама Елизавета.

Выходя замуж, женщина сразу предупредила молодого мужа: аборты делать не будет. Супруг ее поддержал. В результате семья очень быстро разрослась до многодетной, о чем родители ничуть не жалеют. Два ребенка уже ходят в школу, четверо — в детский сад. Одевать малышей родителям помогает церковный приход, а воспитанием мама и папа занимаются сами — даже бабушек к этому не привлекают.

«У нас дружная и большая семья. Мы стараемся быть заботливыми родителями. И здесь главное — правильно распределить время. Пока муж на работе, я рядом с детьми. Например, готовлю на кухне, а параллельно стараюсь общаться с ребятами. Если вечером еду со старшими на тренировку, то муж сидит с малышами. Папулька у нас умничка. Он полностью мне во всем помогает. А внимания, обнимашек и целовашек у нас хватает на всех — никто из детей не обижен, так что ревности между ребятами нет», — говорит Елизавета.

Последние роды обещали быть трудными. Малыш улегся в животе неправильно и был обвит пуповиной. В таких случаях маме проводят кесарево сечение. Но акушеры ОКБ № 2 сделали практически невозможное — помогли Лизе родить ребенка естественным образом.

«Во время родов Елизавета еще раз доказала, как любит свою семью, детей и мужа. Она доверилась нам и выполняла все указания медиков. В итоге роды с тазовым предлежанием малыша прошли естественным образом и успешно», — хвалят женщину акушеры.

Елизавета и Вячеслав в свое будущее не заглядывают. Однако, если судьба пошлет им очередного, восьмого ребенка, готовы рожать еще.

«Я и не думал, что в моей семье будет столько детей. Но они не помеха. Я рад, что все они живы, здоровы, накормлены», — замечает отец семейства, который работает машинистом РЖД.

Кстати, в этом роддоме семья Казаковых не рекордсмены. Медики ОКБ № 2 помнят женщину, которая приходила рожать двенадцатого ребенка.