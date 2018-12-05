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/ Ждут больше 80 зданий: весь поселок Новосинеглазово остался без воды

Ждут больше 80 зданий: весь поселок Новосинеглазово остался без воды

«Засуха» продолжается больше 12 часов.
сегодня в 11:36
  |  Общество

В Новосинеглазово Ч П: 4 декабря весь поселок остался без воды. Причиной называют повреждение водовода из-за владельца частного дома. Он пытался врезаться в трубу, которая поставляет воду в поселок. Отключение аварийное, так что жителей Новосинеглазово даже не смогли предупредить о нем. Многие не успели запасти воду, принять душ. Подвоз организован, сообщают в Горводоканале. Сегодня утром набрать воду можно было сразу в 3 местах.

ЧП крупное, поэтому на месте коммунальной аварии работает врио главы Челябинска Владимир Елистратов. Получение контролировать ход работ и вернуть воду жителям в кратчайшие сроки дал губернатор Борис Дубровский.

Работы перенесли на дневное время 5 декабря. Оценили все на месте — авария должна быть ликвидирована в течение 3−4 часов. Все средства, необходимые для этого, есть. Собственник жилого дома прекрасно понимает ситуацию, в которой он оказался, что его ждет административное наказание и дополнительно через суд погашение ущерба. В текущем режиме, к сожалению, несколько многоквартирных и порядка сотни домов частного сектора остаются без воды, но со стороны ПОВВ поставляют воду в бочках. — прокомментировал врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Жители поселка сообщают, что из-за отсутствия воды отменили занятия в школе, то же самое в детских садах. Больше 80 зданий ждут, когда аварию устранят.

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