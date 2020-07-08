На видеообращение дольщиков ответили в правительстве Челябинской области

По данной проблеме накануне провели совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Послушать 00:00

В Челябинской области в режиме онлайн состоялось совещание по проблемам обманутых дольщиков. Его провел руководитель фонда Константин Тимофеев. Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, что все процедуры банкротства проведены, направлены конкурсные управляющие, совместно с которыми готовятся документы фонду ДОМ. РФ. По его словам, появились дополнительные вопросы по оценке.

«До конца этой недели мы представим им всю необходимую информацию, в течение недели ДОМ. РФ примет решение о дате проведения наблюдательного совета. В целом, там все документы готовы. Если говорить о „Радуге“, — три дома в высокой степени готовности, мы бы хотели, чтобы было принято решение о достройке домов. У трех домов почти нулевая степень готовности (0%, 4%, 20%), очень низкая, денег привлечено мало, а чтобы достроить, нужно 250-260 миллионов. Мы ожидаем, что, возможно, будет принято решение о выплате компенсаций. Также и по „Капиталу“ дому, та же ситуация, но там высокая степень готовности», — прокомментировал сайту «Первый областной» вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

До конца июля власти региона проведут общее совещание с рабочей группой и обманутыми дольщиками всех проблемных домов Челябинской области. Встречу пришлось отложить в связи с ограничениями по эпидемиологической ситуации.

Напомним, дольщики компаний «КапиталДом» и «Радуга», чьи дома расположены в микрорайоне Парковый записали видеообращение вместе с депутатом Николаем Ольховским. Стройку остановили в 2018 году, а спустя год стартовала процедура банкротства. Дольщики считают, что она идет с нарушениями. Наблюдательный совет должен был вынести решение о компенсации или достраивании домов, стройку планировали продолжить за счет средств фонда ДОМ. РФ. Решение должно быть принято не позднее шести месяцев с начала конкурсного производства. У «Радуги» срок прошел уже в марте-апреле, у «Капитала» — заканчивается 13 июля.