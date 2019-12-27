На бюджетные деньги достроят дом «Доватора-46» в Челябинске

Дольщики получат свои квартиры.

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Совет «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» принял решение достроить дом ЖСК «Доватора-46» в Челябинске. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 38,9 миллионов рублей. Это первый объект в Челябинской области, на достройку которого выделят бюджетные средства.

Признано целесообразным завершить строительство 31-го дома в 10-ти субъектах страны. Ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков. По другим 92 домам в девяти субъектах страны члены Наблюдательного совета Фонда утвердили, что дольщики получат денежные компенсации. Дом ЖСК «Доватора-46» достроят за счет средств Фонда.

«В 2019 году долгострой и участок земли передали ЖСК, после чего Губернатор Челябинской области направил в Фонд защиты прав дольщиков письмо с просьбой рассмотреть возможность достроить этот дом или выплатить дольщикам компенсации с участием Фонда. Накануне Нового года фонд провел совещание совета и принял решение по ряду объектов, включая челябинский долгострой на Доватора, 46», — сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Напомним, в ноябре 2019 года в Челябинской области был учрежден Фонд защиты прав участников долевого строительства, с помощью которого планируют достраивать «замороженные» дома. В этом Южный Урал стал одним из первых.