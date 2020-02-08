Обманным образом обналичить материнский капитал — миф или реальность?

Как воруют деньги, которое государство выделяет на поддержку детей?

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С первого января 2020 года россияне могут получить материнский капитал даже за первого ребёнка. Его размер составляет более 460 тысяч рублей. И с каждым ребёнком выплаты увеличиваются. Такое решение принял Президент Владимир Путин в связи с упадком демографии в стране.

И вслед за этим идёт всплеск «незаконного обналичивания» — об этих рисках говорят многие финансовые эксперты. Деньги потратить можно на улучшение жилищных условий, а также на детское образование. Но в интернете полно фирм, которые предлагают в обход закона обналичить выделяемые средства.

Как происходит воровство денег, которые государство выделяет на поддержку детей? Что ждёт организаторов этого «бизнеса» и тех, почему мамы так спешат к ним? Ведь это является серьёзным нарушением закона Российской Федерации.

«Когда это уже не одна операция, а несколько, и суммы когда большие — это, конечно, уголовное дело и мошенничество, которое несет за собой лишение свободы на достаточно длинный срок», — рассказал юрист Николай Попов.

Есть ли такие фирмы в Челябинске и какие схемы предлагают отчаянным родителям? Об этом вы сможете узнать в программе «Время новостей. Итоги» сегодня, 8 февраля, в 21:30, на телеканале ОТВ.