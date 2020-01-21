Материнский капитал на первенца можно получить уже в марте

Депутаты готовят ряд поправок в бюджет.

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Существенные изменения в Бюджетный кодекс готовят парламентарии. Рассмотрение законопроектов должно проходить в сжатые сроки — Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выдвинул ряд инициатив, среди которых выплата материнского капитала на первого ребенка с января 2020 года.

«Нам нужно поддержать молодых людей, начинающих семейную жизнь и, я уверен, мечтающих о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал Владимир Путин.

Уже в марте родители смогут получать 466 617 рублей за первенца и 150 тысяч доплаты к ним за второго малыша, а при рождении третьего государство поможет погасить ипотечный кредит — сумма 450 тысяч.

Чтобы получить материнский капитал необходимо заполнить электронное заявление на сайте «Госуслуги», выбрать дату и время посещения отделения Пенсионного фонда РФ по месту жительства.