Маткапитал россиянам будут давать после рождения первого ребёнка

Об этом заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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Владимир Путин изменил правила получения материнского капитала семьями. Теперь выплату россияне могут получить уже при появлении на свет первенца. Раньше выплату назначали при рождении второго ребёнка.

Размер маткапитала составит 466 617 рублей. Поддержку получат граждане, которые станут родителями после 1 января 2020 года.

«Но и этого мало. Можно и нужно сделать больше — увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Их семья получит после рождения второго ребёнка», — заявил президент в послании Федеральному собранию.

Выплата будет индексироваться каждый год. Если же в семье уже есть первый ребёнок, то с появлением на свет второго после 1 января этого года родители получат сразу увеличенный маткапитал - 616 617 рублей.

После рождения третьего ребёнка государство погасит 450 тысяч рублей по ипотеке семьи. Получается, что в целом маткапитал для многодетных родителей составит чуть более 1 миллиона 66 тысяч рублей.

В целом программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.