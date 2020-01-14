Материнский капитал вырастет до 100 тысяч в Челябинской области

С инициативой выступил Алексей Текслер.

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В Челябинской области увеличится региональный материнский капитал. Он составит 100 тысяч рублей вместо 63 тысяч. Повысить размер выплаты предложил губернатор Алексей Текслер.

Губернатор уже обратился с предложением в Законодательное собрание региона. Теперь одобрить инициативу должны депутаты.

«Тема демографии не заканчивается только вопросами дошкольных учреждений, эта тема комплексная, здесь нужно обращать внимание на вопросы здравоохранения, образования, спорта и вопросы социальной политики. Мы принимаем решения, которые стимулировали бы семьи заводить и первого ребенка, что очень важно, вторых, третьих, последующих детей», — заявил глава Челябинской области.

Региональный материнский капитал полагается семьям, в которых появился третий и последующие дети. Многодетные родители Челябинской области также могут получать на третьего и следующих детей выплату в размере 10 661 рубля. Её будут выплачивать, пока малышу не исполнится 3 года. При этом не имеет значения, пойдёт он в ясли или будет воспитываться до этого возраста дома.