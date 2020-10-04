В мэрии Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 5 октября, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие поручения мэра города Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения. Наталья Котова выслушает чиновников и даст новые задания.

Вероятно, в этот раз речь пойдёт об увеличении числа больных коронавирусом и продолжении строительства детских садов.

Посмотреть трансляцию аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.