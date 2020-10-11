В мэрии Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 12 октября, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания главы города Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения. Также чиновники сообщат о текущих событиях в городе. Наталья Котова выслушает подчинённых и даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.