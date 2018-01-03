Жители ЧМЗ пожаловались на «облезлую» горку

Зимний аттракцион с «помехой» из асфальта отбил охоту горожан посещать этот парк.

Жителей Металлургического района Челябинска «подвела» ледовая горка, установленная в городке перед кинотеатром «Россия». Ледяной аттракцион не позволяет взрослым и детям лихо спуститься вниз, помехой служит метровая проталина. Также местные жители пожаловались на состояние городка в целом.



Приглашаю ценителей горок посетить городок на ЧМЗ. Зацените работу подрядчика и администрации района, а именно облезлую ржавую железную горку, мусор, там, где скат горки — асфальт вместо льда. Желания находиться там даже нет. — прокомментировал снимки автор.



Напомним, ранее работу главного ледового городка на площади Революции в Челябинске остановили из-за аномального потепления. Плюсовые температуры в столице Южного Урала могли негативно сказаться на состоянии ледяных скульптур и горок.

