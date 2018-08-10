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ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту
На борту находились четыре члена экипажа.
/ Фестиваль ГТО соберет в Миассе лучших спортсменов в День физкультурника

Фестиваль ГТО соберет в Миассе лучших спортсменов в День физкультурника

11 августа жителей ждут на стадионе «Труд».
сегодня в 12:08
  |  Общество

Большой спортивный праздник готовят для жителей Миасса в предстоящие выходные. Уже в эту субботу сильнейшие жители региона примут участие в областном фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь будут чествовать лучших, после прохождения испытаний им вручат знаки отличия и удостоверения участников движения.

В финальную часть состязаний пробилось 10 команды из округов и муниципальных районов. Среди них Миасский городской округ, Магнитогорский городской округ, Челябинский городской округ, Южноуральский городской округ, Снежинский городской округ, Саткинский муниципальный район, Уйский муниципальный район, Карталинский муниципальный район, Верхнеуральский муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта.

Летний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет на стадионе «Труд» по адресу: ул. Набережная, 29А. Начало в 11 часов.

Отметим, что жители Челябинска и других городов могут сдать нормы ГТО. Для этого в регионе действуют 52 центра тестирования. С момента возрождения нормативов 35 тысяч южноуральцев получили знаки отличия разного достоинства.

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