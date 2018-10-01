/ Пациентки устроили чаепитие для врачей в день рождения перинатального центра

Мамы пришли в гости со своими малышами.

1 октября областной перинатальный центр отмечает день рождения. С открытия нового здания прошло 2 года. Благодарные пациентки центра решили поздравить сотрудников и пришли к ним в гости со своими малышами. Вместе они устроили небольшое чаепитие.

Очень приятно, что наши мамочки приходят в гости. Такое мероприятие стало для нас неожиданностью, я сам узнал только утром. Первого октября 2016 года в восемь утра мы открылись и где-то в полдевятого уже успешно прошли первые роды, это были двойняшки. — рассказал главный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области, главврач ОПЦ Юрий Семенов.

За два года работы в новом здании перинатального центра на свет появились около 10 тысяч малышей, 16% из них раньше срока. В центре выхаживают малышей даже с весом менее 800 граммов. Процесс выхаживания таких малюток очень непростой и длительный, но благодаря оборудованию мирового класса и профессионализму сотрудников это становится возможным.

Областной перинатальный центр на сегодняшний день — это не только современный и комфортный родильный дом, но и передовая клиника в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии. Так, в центре проводят высокотехнологичные операции женщинам и детям, а также успешно развивают технологии экстракорпорального оплодотворения.