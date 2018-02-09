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/ Челябинская область будет продвигать чтение и литературу с «Историческим обществом»

Челябинская область будет продвигать чтение и литературу с «Историческим обществом»

Документ о сотрудничестве подписал Борис Дубровский.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с «Российским историческим обществом». Подписи под официальным документом поставили Борис Дубровский и Сергей Нарышкин. Заключение соглашения прошло в рамках заседания исторического общества, посвященного поддержке литературы, книгоиздания и чтения. Челябинская область тесно связана с этой темой, ведь в регионе действует 200 издающих организаций, существует большой опыт реализации издательских проектов. Например, в 2008 году вышла в свет 8-томная энциклопедия, посвященная Челябинской области, позже издали образец современной региональной мемуаристики в 16 томах «История людей на Южном Урале».

Челябинская область всегда имела высокий образовательный уровень. Первые образовательные учреждения на Южном Урале — ровесники Пушкинского Лицея. Здесь всегда было особое отношение к книгам и книгоизданию. — пояснил Борис Дубровский на заседании «Российского исторического общества».

Также на территории Челябинской области регулярно проводятся форумы и конференции с просветительской политикой. В конце 2017 года к участию привлекли региональное отделение «Российского исторического общества». Фестивали в Сатке призывают к обмену культурным опытом, изучению традиций других народов, в том числе литературы. В скором времени там появится многофункциональный центр культуры и образования, где будут проводить Строгановские чтения.

На 2018 год уже запланирован Всероссийский конкурс «История малой родины — история Отечества». Он привлечет внимание к литературе и архивным источникам, подчеркнет их важность в современном мире.

В целом, мы планомерно движемся к тому, чтобы создать своего рода инфраструктуру чтения. Помимо издательств, в области действует 20 крупных книжных магазинов. В области 845 библиотек, 43 централизованных библиотечных систем. Половина из них имеет доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. В декабре 2017 года заключено Соглашение с Президентской библиотекой. Сейчас прорабатываем вопрос о Соглашении с Российским книжным союзом. — подчеркнул Борис Дубровский.

Продвижение книг и чтения финансируется из областного бюджета госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области».

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