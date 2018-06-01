/ 200-летнюю кладку обнаружили во время строительства конгресс-холла к саммиту ШОС

Каменное основание скрывалось за деревьями.

Подготовка к саммиту ШОС в Челябинске преподнесла первый сюрприз. Во время подготовки площадки для строительства конгресс-холла на реке Миасс обнаружили каменную кладку, возраст которой оценивается в несколько веков. Часть исторической набережной скрывалась за обильно растущими вдоль берега деревьями.

Эта кладка — стопроцентно культурное наследие. Никто не подавал заявление на признание ей соответствующего статуса. Я попытаюсь подать, не знаю — примут или нет. Я считаю, что эти два кусочка нужно сохранить. Интересно ведь потрогать стенку, которой скоро будет 200 лет. Ее не нужно бетонировать. Если она простояла столько лет, то и дальше будет стоять. — рассказала сайту «Первый областной» историк Юрий Латышев.

Краеведы хотят сохранить часть кладки и придать ей статус памятника.