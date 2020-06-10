Обеспечить все меры для проведения экзаменов поручил Алексей Текслер

Губернатор попросил глав муниципалитетов оказать необходимое содействие.

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Муниципалитеты должны обеспечить все необходимые меры для проведения подготовительных экзаменов и ЕГЭ в 2020 году. Об этом на совещании с главами районов и городов Челябинской области в среду, 10 июня, заявил Алексей Текслер.



Губернатор отметил, что тема экзаменов особенно волнует выпускников и их родителей. В этой связи, муниципалитеты должны обеспечить проведение подготовительных мероприятий и оказать должное содействие, подчеркнул глава региона.

«Накануне экзаменов пройдут подготовительные мероприятия, и я прошу глав муниципалитетов оказать необходимое содействие в их проведении так, чтобы 3 июля выпускники могли начать, а затем достойно сдать экзамены для поступления в ВУЗы»,— сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также напомнил, что в этом году ученики 9-х классов не будут сдавать государственный экзамен. Они получат аттестаты с оценками по итогам прошедшего учебного года.

Напомним, в проведение экзаменов, как и в весь образовательный процесс, вмешалась пандемия коронавируса. Сначала школы ушли на вынужденные каникулы, затем их перевели на дистанционное обучение. Именно в таком формате большинство учебных заведений и закончило текущий год. Не до конца была ясна ситуация с экзаменами для девятиклассников и ЕГЭ, в итоге итоговую аттестацию для учеников 9-х классов отменили полностью, а первые экзамены для выпускников 11 классов начнутся с 3 июля.