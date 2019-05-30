/ Обеспечить рост зарплат в Челябинской области призвал Алексей Текслер

Глава региона поручил правительству и бизнесу изменить текущую ситуацию.

Лишь сильная и растущая экономика является фундаментов для роста благосостояния жителей Челябинской области, заявил в своем обращении к Законодательному собранию глава региона Алексей Текслер. Также руководитель области отметил, что несмотря на 12-й показатель по объему внутреннего регионального продукта, по инвестициям Южный Урал занимает лишь 18-е место, а по зарплатам — 36-е.

В области сложился устойчивый промышленный костяк, был сделан прорыв в агропромышленном комплексе. Вместе с тем последние годы капитал уходит из региона. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей в год. Следствием этого стало замедление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных располагаемых доходов граждан. — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что ситуацию нужно изменить. А такие задачи, как подъем экономики, создание новых рабочих мест с упором на высокие технологии и достойную зарплату, а также рост производительности труда являются приоритетами, которые руководитель области поставил перед региональным правительством и бизнес-сообществом.

Глава региона заверил, что подъем экономики, вместе с развитием городской и сельской среды позволит повысить уровень жизни людей.