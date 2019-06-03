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Челябинскую больницу, на главврача которой жаловались сотрудники, проверила прокуратура

Работники подали коллективную жалобу о «сокращении» заработной платы.
сегодня в 18:07
  |  Общество
Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку в Городской клинической больнице № 6, после того, как сотрудники подали коллективную жалобу о «сокращении» заработной платы. 

Проверка показала, что некоторые выплаты стимулирующего характера, регламентированные Положением об оплате труда работников МАУЗ «ГКБ № 6», выделяемые структурным подразделениям больницы, не имели должного под собой обоснования и не конкретизировали связь с критериями по эффективному контракту. Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства по итогам начисления заработной платы за март 2019 года ряд работников в результате счетной ошибки недополучили суммы заработной платы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокурором главному врачу внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также руководителю МАУЗ «ГКБ №6» объявили предостережение, в отношении учреждения, а также ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении 

В этой связи главному врачу медицинского учреждения прокурором внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, руководителю МАУЗ «ГКБ №6» объявлено предостережение, в отношении учреждения, а также ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

Прокуратура Металлургического района держит на контроле вопросы рассмотрения актов прокурорского реагирования.
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