/ Школы искусств Южного Урала получат пианино от президента

За 3 года планируется подарить регионам России более 2 тысяч фортепиано.

76 школ искусств Южного Урала получат новые пианино от президента. В течение года Минпромторг совершенно безвозмездно доставит в каждую ДШИ по одному новому инструменту.

Массовое приобретение происходит по поручению президента России Владимира Путина обеспечить детские школы искусств отечественными музыкальными инструментами. За 3 года планируется подарить регионам более двух тысяч фортепиано. Напомним, что в прошлом году глава государства поручил правительству проработать меры поддержки производств музыкальных инструментов для организаций дополнительного образования.

Пианино начнут поступать уже во втором квартале, в ближайшее время наши школы получат новенькие «Аккорды» из Санкт-Петербурга. Всего к нам придут 76 инструментов, из них 12 пианино получат челябинские ДШИ. Стоимость одного инструмента составляет порядка 400 тысяч. — рассказал сайту «Первый областной» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Однако не все ДШИ получат такую поддержку. При распределении учитывается количество учеников, процент сохранности, а также то, сколько выпускников идут в музыкальную профессию и другие факторы. Отметим, что в список попало 76 из 130 ДШИ Челябинской области.