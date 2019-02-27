/ Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

В расширенный состав совета вошли и другие известные персоны.

В состав общественного совета при комитете Государственной Думы по культуре, после его расширения, вошел известный музыкант Сергей Шнуров. Помимо лидера группы «Ленинград» в комитете оказались митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.

Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре. — цитирует РИА Новости пресс-служба главу комитета Елену Ямпольскую.

Напомним, что первый состав общественного совета учредили в начале 2019 года. В него вошли спецпред президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, известный музыкант Андрей Макаревич и другие культурные деятели и общественники.