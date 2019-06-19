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/ Администрация Челябинска не поддержала идею приватизации «Уральского комбината питания»

Администрация Челябинска не поддержала идею приватизации «Уральского комбината питания»

Компания обслуживает 85% средних учебных заведений города.
сегодня в 17:23
  |  Общество

В администрации Челябинска отвергли идею приватизации «Уральского комбината питания». На данный момент компания принадлежит мэрии и обслуживает 160 городских школ, это 85% всех средних учебных заведений.

По информации СМИ, гордума рассматривает вопрос о продаже акций компании. Но руководитель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев опроверг эту информацию. При этом он отметил, что, с точки зрения экспертов, объем госсектора при рыночной экономике должен быть меньше.

По мнению макроэкономистов, в нашей экономике достаточно большой сектор государственной и муниципальной собственности в виде предприятий федеральных, областных унитарных. Это вроде как не соответствует доктрине и подходу с точки зрения классической рыночной экономики. Даже если будет приватизация, например, она же будет публичной. Мы не можем сегодня взять и продать эти акции какому-то конкретному лицу. То есть, они будут оценены независимым оценщиком, они будут выставлены на аукцион, и купит их тот, кто даст больше денег. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев.

Сергей Чигинцев отметил, что при возникновении вопроса о приватизации рассматривать его будет управлении образования, поскольку речь идет о питании учащихся. Сейча говорить об этом рано поскольку идея продажи акций «Уральского комбината питания» вызывает у депутатов сомнения. Более того, в других российских городах, где большая часть рынка школьного питания принадлежит частникам, думают о возвращении к муниципальным предприятиям.

Когда-то было государственное, отдали в частное. Сейчас, в основном, я смотрю, и Белгород, и Калуга, и Орел заинтересовались этой проблемой. Потому что везде частное, и везде идет большое количество жалоб. В 99% они экономят, ни о каком здоровом питании речи не идет. Это нужно отдавать либо социальному предпринимателю, либо это нужно всё-таки полностью контролировать государством. — отметил президент ассоциации социальных предпринимателей Курской области Роман Алёхин.

Роман Алёхин отметил, что стоимость питания от муниципальных предприятий ниже, но качество при этом — выше. Например, в Курске, где большинство школьных столовых обслуживают частные компании, родители учеников жалуются на вредные блюда в меню. Кроме того горожане указывают, что с уходом госкомпаний стоимость обеда выросла почти в два раза — с 75 до 120 рублей.

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