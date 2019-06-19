/ Алексей Текслер завел странички во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Глава региона теперь готов принимать жалобы и предложения южноуральцев в трех соцсетях.

Глава Челябинской области Алексей Текслер завел новые аккаунты в социальных сетях. На этот раз выбор пал на площадке «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там к руководителю региона могут обратиться с проблемой все, кто не зарегистрирован в «Инстаграме».

Алексей Текслер пояснил, что решение стать еще более открытым в соцсетях далось нему непросто, однако это вынужденная мера, потому что чиновники на местах не реагируют на жалобы и просьбы южноуральцев.

Всем руководителям — главам территорий и министрам — ставлю задачу: ускорить реагирование на обращения жителей! Неважно, поступают ли они во время личных встреч, на бумаге или в социальных сетях. — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что обращения к нему поступают из разных уголков области и игнорировать их он не может.