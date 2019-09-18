О масштабных трансграничных учениях договорились страны ШОС в Челябинске

Объединенная тренировка по спасению людей может быть проведена в ближайшие два года.

Послушать 00:00

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске открылась седьмая встреча стран ШОС по вопросу чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях.

В Челябинск съехались международные делегации из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Индии, Китая, Киргизии. Также прибыли представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества.

«Есть положительные проекты в реализации договоренностей, но есть и ряд проблемных вопросов, которые мы обсудим, для ликвидации природных пожаров, как реагировать на паводковый период, который присущ нашим странам участницам ШОС. Думаю, что встреча, которая проходит сегодня в Челябинске даст импульс к активному сотрудничеству. Чтобы это сказалось на уменьшении рисков гибели людей», — рассказал Рамиль Камалов, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

На пленарном заседании обсудят вопросы сотрудничества в ликвидации ЧС, которые переходят границу между государствами. Также коллеги поделятся опытом реагирования на стихийные бедствия, чтобы повысить мастерство служб.

«Регион ШОС это огромная территория: дальний и ближний Восток, Урал, южные регионы РФ. Самые разрушительные ЧС это землетрясение, которым подверженным многие: Индия, Пакистан, Казахстан. Также не останутся без внимания: сходы снежных лавин, лесные пожары и наводнения. Мы считаем необходимостью проведение масштабных трансграничных учений в 2021 году», — отметил Юрий Буренко, руководитель управления МЧС Челябинской области.

Встречи пройдут с 18 по 20 сентября. Участники также посетят ГУ МЧС по Челябинской области, увидят работу пожарно-спасательной части и передвижной пункт управления спасательных формирований МЧС России.