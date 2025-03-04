Объединенный архив Челябинской области объявил сбор документов из личных коллекций

Передать в дар музею личные вещи можно на Дне открытых дверей

Во вторник, 10 марта, Объединенный государственный архив Челябинской области проведет День открытых дверей. Для посетителей готовят выставку и экскурсии, также специалисты архива готовы принять в подарок личные вещи из домашних коллекций. Об этом Первому областному информагентству рассказали в архиве.

В 10 часов утра в здании на Свердловском проспекте, 30а, стартует акция «Пополни историю». Архивисты будут принимать в дар от жителей города документы, фотографии, предметы, которые впоследствии станут достоянием архивных коллекций и выставок. В это же время откроется выставка «Подарки архиву», где будут представлены новые поступления в фонды от жителей Челябинской области.

Кроме того, горожане смогут побывать на экскурсии: заглянуть в архивохранилище, познакомиться с работой отделов. Посетители также увидят новую выставку «Южный Урал в картах, планах и чертежах XVIII века». Экскурсии будут проводиться для свободных посетителей и организованных групп по предварительной записи.