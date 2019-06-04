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/ На Челябинскую область надвигаются грозы, дожди и штормовой ветер

На Челябинскую область надвигаются грозы, дожди и штормовой ветер

Сильные порывы могут стать причиной возникновения ЧС.
сегодня в 17:26
  |  Общество
На Челябинскую область надвигаются сильные дожди, грозы, а также ожидается усиление ветра, отдельные порывы которого могут достигать от 22 до 27 метров в секунду. Такая погода может продержаться в регионе 4 и 5 июня, в связи с прохождением холодного фронта.

Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Жителей региона просят быть внимательнее за рулем, а также тщательно готовиться к тому, чтобы покинуть границы населенного пункта. Те, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей могут позвонить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.
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