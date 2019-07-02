/ Факультет иностранных языков ЮУрГГПУ расскажет о себе в прямом эфире

Факультет иностранных языков ЮУрГГПУ — древнейший лингвистический факультет Челябинской области. За 80 лет существования факультета иностранных языков порог педагогического университета с дипломом в руках переступили уже более пяти тысяч квалифицированных специалистов в сфере лингвистики, перевода и преподавания.
Для того чтобы открывать мир иностранных языков, студентам необходимо непрерывное взаимодействие с культурами разных стран, поэтому в рамках обучения студенты работают с зарубежными преподавателями, участвуют в международных конференциях, выступают в качестве переводчиков на крупных интернациональных соревнованиях, форумах и проходят стажировку в странах Европы и Америки.
О достоинствах факультета иностранных языков расскажут спикеры, среди которых: кандидат филологических наук Мошкович Виктор Маркович — доцент, декан факультета иностранных языков ЮУрГГПУ; кандидат педагогических наук Писарев Ярослав Анатольевич — доцент кафедры английской филологии; выпускница факультета Коузова Елена Александровна — первый заместитель министра образования и науки Челябинской области; выпускница факультета Евсеева Ксения Витальевна — директор по обучению образовательного центра «Планета английского» (Planet English), а также студентка 5 курса Наследникова Анастасия Андреевна.
Присоединиться к просмотру прямой трансляции, которая начнётся 2-го июля в 11:00 (по челябинскому времени), можно на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».
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