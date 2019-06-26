/ Об учебе на факультете дошкольного образования расскажут в прямом эфире

Полезной информацией с абитуриентами поделятся студенты и преподаватели ЮУрГГПУ.

История факультета дошкольного образования ЮУрГГПУ ведёт свою историю с 2002 года. Уже семнадцать лет доктора и кандидаты наук готовят будущих педагогов, которые работают в качестве психологов, преподавателей иностранных языков и музыки, руководителей дошкольных организаций, специалистов районных и городских управлений. На факультете уделяют особое внимание современным тенденциям в сфере педагогики.



26 июня выпускники, студенты и преподаватели в пресс-центре ОТВ расскажут подробнее об учебе на факультете дошкольного образования и ответят на вопросы зрителей прямой трансляции. Спикеры конференции: Колосова Ирина Викторовна — декан факультета, кандидат педагогических наук, доцент, Бехтерева Елена Николаевна — заместитель декана по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент, Артеменко Борис Александрович — заведующий кафедрой теории, методики и менеджмента, дошкольного образования, кандидат биологических наук, доцент, Емельянова Ирина Евгеньевна — заведующий кафедрой педагогики и психологии детства, доктор педагогических наук, доцент, Шатских Марина — выпускница факультета.



Присоединиться к просмотру трансляции можно 26 июня с 11:00 часов на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного». Также по ссылке можно задать свои вопросы участникам конференции.