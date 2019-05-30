О создании комфортных условий для получения образования в Челябинской области высказался Алексей Текслер

Важными пунктами глава региона отметил подготовку педагогов и создание новых учебных мест.



Глава Челябинской области Алексей Текслер обратился к Законодательному собранию Челябинской области сегодня, 30 мая, на открытом собрании. В своем обращении глава региона подчеркнул важность создания условий, необходимых для получения детьми качественного образования.



В этом году мы сдадим две новые школы в Челябинске, завершим реконструкцию двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве. Это 1925 новых мест. Будет продолжено возведение школы на 1500 мест в Челябинске, а также школы на 1000 мест в Магнитогорске, что позволит в 2020 году решить проблему доступности школьного образования в микрорайонах-новостройках этих городов. — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что глава региона подчеркнул, что за ближайшие 3 года в Челябинской области появится около 3000 новых мест в детских садах.



Также, к 2020 году на территории области будет запущена программа «Земский учитель». Подготовку к ней, пользуясь примером программы «Земский доктор» будут начинать уже в этом году.

