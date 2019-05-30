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/ О создании комфортных условий для получения образования в Челябинской области высказался Алексей Текслер

О создании комфортных условий для получения образования в Челябинской области высказался Алексей Текслер

Важными пунктами глава региона отметил подготовку педагогов и создание новых учебных мест.
сегодня в 10:55
  |  Общество
Глава Челябинской области Алексей Текслер обратился к Законодательному собранию Челябинской области сегодня, 30 мая, на открытом собрании. В своем обращении глава региона подчеркнул важность создания условий, необходимых для получения детьми качественного образования. 

В этом году мы сдадим две новые школы в Челябинске, завершим реконструкцию двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве. Это 1925 новых мест. Будет продолжено возведение школы на 1500 мест в Челябинске, а также школы на 1000 мест в Магнитогорске, что позволит в 2020 году решить проблему доступности школьного образования в микрорайонах-новостройках этих городов. — подчеркнул Алексей Текслер.
Отметим, что глава региона подчеркнул, что за ближайшие 3 года в Челябинской области появится около 3000 новых мест в детских садах.

Также, к 2020 году на территории области будет запущена программа «Земский учитель». Подготовку к ней, пользуясь примером программы «Земский доктор» будут начинать уже в этом году.
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