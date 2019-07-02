Алексей Текслер освободил от занимаемой должности и.о. замминистра образования региона

В ведомстве произошли кадровые перестановки.

Глава Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки Челябинской области Вадима Бобровского. Об этом стало известно сегодня, 2 июля, из опубликованного на сайте областного правительства постановления.



Освободить Бобровского Вадима Анатольевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 июля 2019 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». — гласит текст постановления губернатора Челябинской области.

Вадим Бобровский родился в Магнитогорске. В 2005 году с отличием окончил МГТУ им Носова по специальности «Математические методы в экономике» с присвоением квалификации экономист-математик . После окончания вуза поступил в аспирантуру, учебу в которой совмещал с работой в профсоюзной организации студентов и аспирантов университета. Также Вадим Бобровский работал помощником депутата Магнитогорского городского собрания Марины Шеметовой и депутата Госдумы Алексея Бобракова.



В январе 2014 года назначен начальником Главного управления молодежной политики Челябинской области. В январе 2015 года Вадим Бобровский стал заместителем Министра образования и науки Челябинской области.

