/ Об отсутствии межнациональных конфликтов в Челябинской области доложил Алексей Текслер

Глава региона принял участие в заседании губернаторов УрФО.

Активнее общаться с жителями регионов призвал уральских губернаторов полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Встреча с уральскими лидерами состоялась в Екатеринбурге. Главной темой стали межнациональные отношения и профилактика экстремизма. Алексей Текслер, также принявший участие в заседании, отметил, что в Челябинской области проживает более 150 национальностей и народностей, но конфликтов между ними нет. Кроме того, в регионе работают национальные культурные объединения, которые проводят различные мероприятия.

В части расширения грантовой поддержки субсидии из областного бюджета НКО в сфере госнацполитики носили целевой и адресный характер, были направлены на проведение традиционных и новых мероприятий. Из наиболее значительные — Славянский собор и Расулевские чтения. Уровень межнациональной напряженности в Челябинской области достаточно низкий. Основная мысль — не надо относиться к спокойной ситуации как к данности, нужно формировать активную позицию, закреплять те межнациональные отношения, что есть в настоящее время. — сказал Алексей Текслер.

Регион активно поддерживает некоммерческие организации, к которым относятся национальные культурные объединения. В 2019 году на их развитие направят 15 миллионов рублей.