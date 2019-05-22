/ Алексей Текслер сообщил, что угроза отставки заставила чиновников очистить города

«Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел».

Ситуация с вывозом мусора после субботников, считает Алексей Текслер, показала, что чиновников сложно заставить работать, но можно. Именно это сделал глава региона, указав на проблему и сообщив о строгих мерах, которые будут приняты, если ничего не изменится. Алексей Текслер намеревался принимать кадровые решения. Территории сразу начали очищать. О результатах работы руководитель Челябинской области сообщил в «Инстаграме».

Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел. Но главное, что за дело взялись — начали с десяти территорий с проблемой не вывезенного после субботников мусора, сегодня осталась одна, и в ней вопрос решается прямо сейчас. Получил ту самую папку с фотографиями, а она уже успела устареть, картина улучшается постоянно. Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать. Но надо понимать — работа должна делаться и без моего постоянного контроля и специальных указаний, субботники не заканчиваются и мусор будет появляться в любом случае. — прокомментировал Алексей Текслер.

Одним из показателей качества работы муниципалитетов, отметил Алексей Текслер, все-таки является работа по сбору мусора, а также обеспеченности районов контейнерами и своевременная уборка отходов.

Напомним, что ситуация решается с прошлого четверга. Алексею Текслеру доложили, что не все районы убрали мешки с мусором после субботников. Он дал три дня на решение вопроса. К вечеру понедельника проблема сохранилась в Челябинске и Златоусте, во вторник эти города проверили комиссии, а папки с фотографиями отправили Алексею Текслеру на изучение.