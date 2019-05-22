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/ Алексей Текслер сообщил, что угроза отставки заставила чиновников очистить города

Алексей Текслер сообщил, что угроза отставки заставила чиновников очистить города

«Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел».
сегодня в 09:00
  |  Общество

Ситуация с вывозом мусора после субботников, считает Алексей Текслер, показала, что чиновников сложно заставить работать, но можно. Именно это сделал глава региона, указав на проблему и сообщив о строгих мерах, которые будут приняты, если ничего не изменится. Алексей Текслер намеревался принимать кадровые решения. Территории сразу начали очищать. О результатах работы руководитель Челябинской области сообщил в «Инстаграме».

Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел. Но главное, что за дело взялись — начали с десяти территорий с проблемой не вывезенного после субботников мусора, сегодня осталась одна, и в ней вопрос решается прямо сейчас. Получил ту самую папку с фотографиями, а она уже успела устареть, картина улучшается постоянно. Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать. Но надо понимать — работа должна делаться и без моего постоянного контроля и специальных указаний, субботники не заканчиваются и мусор будет появляться в любом случае. — прокомментировал Алексей Текслер.

Одним из показателей качества работы муниципалитетов, отметил Алексей Текслер, все-таки является работа по сбору мусора, а также обеспеченности районов контейнерами и своевременная уборка отходов.

Напомним, что ситуация решается с прошлого четверга. Алексею Текслеру доложили, что не все районы убрали мешки с мусором после субботников. Он дал три дня на решение вопроса. К вечеру понедельника проблема сохранилась в Челябинске и Златоусте, во вторник эти города проверили комиссии, а папки с фотографиями отправили Алексею Текслеру на изучение.

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Комментарии

Вита Весна
12:34, 22.05.2019
Если найдём неубранное-уволите?

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