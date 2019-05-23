/ Больше трети челябинцев рассказали о положительном впечатлении от Алексея Текслера

Среди жителей южноуральской столицы провели социологический опрос.

Что думают об Алексее Текслере челябинцы, решили выяснить специалисты РАНХиГС. Глава региона уже два месяца занимает должность, за это время успел ознакомиться с проблемами Челябинской области и ее сильными сторонами. Каждый третий южноуралец (38,1%) считает, что Алексей Текслер хорошо проявил себя и произвел положительное первое впечатление. Такой ответ в основном дали женщины от 45 до 59 лет и старше 60. По роду деятельности это горожане, работающие по найму на частных предприятиях, или пенсионеры.

Вполне ожидаемо, что у большинства опрошенных (38,1%) пока впечатление не сформировалось, поскольку срок пребывания Алексея Текслера в должности — лишь два месяца, а на момент проведения опроса он был ещё меньше. Чаще о несформированном впечатлении говорили мужчины, горожане с общим средним, специальным и неоконченным высшим образованием, по роду занятий — неработающие пенсионеры. — рассказали сайту «Первый областной» представители РАНХиГС.

Об отрицательном впечатлении заявили 3,7% горожан, еще на 14,4% человек Алексей Текслер производит нейтральное впечатление.