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/ Большинство мигрантов не могут сдать экзамен на знание русского языка

Большинство мигрантов не могут сдать экзамен на знание русского языка

Повторная попытка только через год
сегодня в 15:50
  |  Общество

В миграционной службе Челябинской области прошел экзамен по русскому языку. Иностранцам пришлось пройти тестирование, прочесть вслух стихи классиков и написать небольшой текст от руки. Для большинства иностранных граждан успешная сдача экзамена означает возможность получения права на работу в России.

Я в дальнейшем буду работать врачом, чтобы для меня не было никаких трудностей при устройстве на работу. Приехал в Россию в 2013 году, плохо разговаривал. В течение этого времени я подготовился, ходил к репетитору. Мне сложно говорить, самое сложное — это окончания. — рассказал сайту «Первый областной» гражданин Таджикистана Ахрор Ураев.

14 человек не сумели набрать достаточного количества баллов. Попытаться вновь получить статус носителя русского языка иностранцы смогут только через год.

После признания их носителям русского языка, они, минуя этапы оформления разрешения на временное проживание, оформляют вид на жительство. — сообщила начальник отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Елена Довбенко.

Отметим, что в случае успешной сдачи экзамена срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство для этой категории граждан сокращен до трех месяцев.

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