/ Экзамен для автомобилистов может очень измениться в будущем

Поступило предложение уменьшить количество упражнений.

Межрегиональная ассоциация автошкол предложила урезать количество упражнений, выполняемых на экзамене, в два раза. А от ГИБДД ранее поступало предложение совместить два этапа практики при получении прав. Вместо поездки по городу и сдачи экзамена на автодроме, сделать только один экзамен, сообщает газета « Известия ».

Кроме того, было вынесено предложение о том, что на экзамен должно отводиться не менее 20 минут. В данный момент нет действующего ограничения о минимальном времени экзамена.

В числе предложений МААШ — сокращение числа упражнений на площадке с шести до трех по усмотрению экзаменатора. Предполагается, что экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, то есть вынужден будет по-прежнему разучивать их все. — прокомментировала Татьяна Шутылева, президент ассоциации автошкол.

Отметим, с предложением ГИБДД о совмещении площадок президент ассоциации не согласилась.