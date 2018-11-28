Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.78 +0.27 75.62 +0.05
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 16:31
Каким станет Челябинск для горожан? Видение архитекторов
Жителям предлагают высказать замечания и предложения.
/ Экзамен для автомобилистов может очень измениться в будущем

Экзамен для автомобилистов может очень измениться в будущем

Поступило предложение уменьшить количество упражнений.
сегодня в 20:00
  |  Общество
Межрегиональная ассоциация автошкол предложила урезать количество упражнений, выполняемых на экзамене, в два раза. А от ГИБДД ранее поступало предложение совместить два этапа практики при получении прав. Вместо поездки по городу и сдачи экзамена на автодроме, сделать только один экзамен, сообщает газета «Известия».

Кроме того, было вынесено предложение о том, что на экзамен должно отводиться не менее 20 минут. В данный момент нет действующего ограничения о минимальном времени экзамена.

В числе предложений МААШ — сокращение числа упражнений на площадке с шести до трех по усмотрению экзаменатора. Предполагается, что экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, то есть вынужден будет по-прежнему разучивать их все. —  прокомментировала Татьяна Шутылева, президент ассоциации автошкол.

Отметим, с предложением ГИБДД о совмещении площадок президент ассоциации не согласилась.

Общество
Челябинская область прошла обучение по основным аспектам цифровой экономики
21.07.2018
Челябинская область прошла обучение по основным аспектам цифровой экономики
Общество
Большинство мигрантов не могут сдать экзамен на знание русского языка
14.06.2018
Большинство мигрантов не могут сдать экзамен на знание русского языка
Общество
Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике
31.05.2018
Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике
Хоккей
Геннадий Величкин: «Мы пошли на второй заход по обучению Виктора Козлова»
17.04.2018
Геннадий Величкин: «Мы пошли на второй заход по обучению Виктора Козлова»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
В Челябинской области планируется улучшение системы наставничества
сегодня в 19:38
В Челябинской области планируется улучшение системы наставничества
Общество
Сегодня день рождения «Катюши», которую все знают с детства
сегодня в 18:17
Сегодня день рождения «Катюши», которую все знают с детства
Общество
Аэродромный комплекс начали строить в Челябинске
сегодня в 17:59
Аэродромный комплекс начали строить в Челябинске
Общество
Новогодний общественный транспорт порадует челябинцев в декабре
сегодня в 17:57
Новогодний общественный транспорт порадует челябинцев в декабре
Общество
До 26 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи с новорожденными малышами
сегодня в 17:51
До 26 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи с новорожденными малышами
Происшествия
Неизвестный разгромил несколько машин в Магнитогорске
сегодня в 17:38
Неизвестный разгромил несколько машин в Магнитогорске
Хоккей
Агент хоккеиста Артемия Панарина рассказал о его будущем
сегодня в 17:05
Агент хоккеиста Артемия Панарина рассказал о его будущем
Происшествия
Министерство общественной безопасности готово к поискам школьницы с изрезанной рукой
сегодня в 16:58
Министерство общественной безопасности готово к поискам школьницы с изрезанной рукой
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6