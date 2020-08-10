Об очередных дорожных работах сообщили в челябинской мэрии

Ремонт планируется провести на пяти улицах.

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Сегодня, 10 августа, в Челябинске продолжают проводить дорожные работы. Списком улиц, где проходит ремонт, поделились в городской администрации.

В связи с этим может быть ограничено движение, поэтому автомобилистов просят быть внимательными и выбирать маршрут в соответствии с изменениями.

Так, на улице Артиллерийской сегодня ночью наносили горизонтальную разметку.

Помимо этого продолжаются работы на улице Мира (от улицы Сталеваров до Румянцева). Там происходит монтаж бортового камня и пандусов.

На улицах Новороссийской и Молодогвардейцев происходит устройство асфальтобетонного покрытия.

А на улице Жукова сегодня пройдет демонтаж бортового камня с вывозом, демонтаж тротуара и монтаж бордюров.

Также работы сегодня пройдут в самом центре города — на проспекте Ленина, в районе дома № 55 («Ритм»). Там проходят аварийные работы МУП ПОВВ по третьей полосе.