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/ Публичная библиотека зовет на праздник в честь своего 120-летия

Публичная библиотека зовет на праздник в честь своего 120-летия

Челябинцы станут участниками мастер-классов и перфомансов.
сегодня в 07:22
  |  Общество

Главное книгохранилище Челябинска, Публичная библиотека, отмечает свой 120-й день рождения. Праздник пройдет среди недели, 26 июля, но растянется на весь день. Таким образом, каждый сможет стать частью торжества в библиотеке.

В программе праздника: книги, мастер-классы, творческие перформансы, фотосушка, музыкальные площадки, инсталляции, квесты и подарки. — пообещали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Начало праздничной программе дадут в 13:00.

Любителям литературы будет интересно посетить читальный зал № 2. Там состоится презентация Дмитрия Богача «Природа как ценность в наследии Ф.М. Достоевского».

Всем, кому нравится Япония, предлагают участвовать в мастер-классе по каллиграфии от Натальи Смирновой. Она руководит Челябинским отделением общества «Россия-Япония».

За развлечениями следует отправляться в летний читальный зал. Там пройдет детективный квест «Тайна Книгочея», фотосушка «Любимой публичке — 120». Посетив инсталляцию «Книга под зонтом», каждый научится работать с бумагой, складывать объемные цветы и фигурки. Викторины позволят лучше узнать Челябинск, а загадки — сказы Бажова. Сопровождаться все будет музыкой Ульяны Пережогиной, талантливой джаз-исполнительницы.

На той же площадке пройдут мастер-классы. Например, гости смогут научиться изготовлению обережных и декоративных кукол, плетению ручного кружева, лоскутному шитью, работе по дереву.

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