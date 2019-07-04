В челябинской поликлинике распылили газовый баллончик

С владельцем оружия самообороны работает полиция.

В поликлинике № 5 пришлось ненадолго нарушить режим работы, потому что в коридоре распылили газовый баллончик. Все произошло днем 4 июля в Челябинске. Как пояснили сайту «Первый областной», баллончик распылил один из пациентов, вступивший в конфликт с другим посетителем медучреждения.

Такой случай зарегистрирован. В отделе полиции «Курчатовский» с мужчиной, который распылил баллончик, проводится беседа. По факту произошедшего проводится проверка. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД Челябинска.

Обстоятельства конфликта сейчас устанавливаются.

Известно, что второй участник конфликта покинул поликлинику до приезда полиции.