/ МЧС вновь продлило ограничение движения для большегрузов

Автомобили останутся между Ашой и Миассом еще на 5 часов.

Уже сутки действует ограничение движения для грузовых автомобилей на трассе М-5. Причина тому — метель и гололед. Автомобили образовали огромную пробку, однако разрешить движение ни МЧС, ни ГИБДД сейчас не могут. Ограничение движения продлили до вечера 10 декабря.

С 15:00 продлено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке Аша-Миасс автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Ориентировочное время окончания ограничения движения 20:00. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Автомобилистов, управляющих легковыми автомобилями, просят воздержаться от поездок по трассе.