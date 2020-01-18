Младенцы тоже в деле: в Златоусте освятили купель для самых маленьких

Закрытая купель появилась в одном из оздоровительных центров.

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Семейный оздоровительный центр Златоуста в канун праздника Крещения решил обустроить купель для маленьких посетителей. Для этого батюшка из местного собора освятил детский бассейн. Несмотря на то, что купель закрытая, вода в ней не потеряет своей силы в день праздника.

«Во время Крещения Божьей благодатью освящаются все воды всех водных пространств, но крещенская вода — это не магическое средство от болезней и не способ решения всех проблем, даже если человек произносит молитву, но без веры, она становится заклинанием. Важно верить», — говорит протоиерей Димитрий Серафимовского кафедрального собора.

Детский организм в период роста испытывает колоссальную нагрузку, плавание является прекрасным способом укрепления здоровья: усиливает координацию, развивает и укрепляет мышцы, стимулирует иммунитет, благотворно влияет на нервную систему.

Посещая бассейн, родители малышей планируют подготовить детей для погружения в открытую купель, когда те станут старше.